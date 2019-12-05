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Ещё одного крымского татарина приговорили к 17 годам тюрьмы

Энвер Сейтосманов в суде

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В Ростове-на-Дону суд приговорил жителя Севастополя Энвера Сейтосманова к 17 годам строгого режима, признав его виновным в организации деятельности террористической организации. Суд согласился с тем сроком заключения, который запрашивала прокуратура.

Сейтосманова арестовали в мае прошлого года после обыска в его доме. По версии следствия, он входил в мусульманскую организацию "Хизб ут-Тахрир", деятельность которой разрешена на Украине, но запрещена в России.

После аннексии Крыма десятки местных мусульман, подавляющее большинство из которых - крымские татары, были арестованы и осуждены по однотипным обвинениям. Никто из них, включая Сейтосманова, вину не признаёт.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Энвера Сейтосманова политическим заключенным.

Международные правозащитные организации, а также Совет Европы, считают преследование крымских татар политически мотивированным и требуют от властей России прекратить репрессии.

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