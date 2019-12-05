Во Франции началась всеобщая забастовка против пенсионной реформы

Во Франции началась всеобщая забастовка. Протестующие недовольны пенсионной реформой, которую готовит правительство. Из-за забастовки учителей закрыто большинство школ. К протестам присоединились авиадиспетчеры, врачи, полицейские и сотрудники судов. По всей стране запланированы почти 250 манифестаций.

В Париже протестуют работники общественного транспорта. В столице Франции введены повышенные меры безопасности. Днем там начнётся шествие от Восточного вокзала через площадь Республики до площади Нации. На улицах, прилегающих к Елисейским полям, установлены металлические заграждения. По маршруту следования протестующих закрыты магазины, банки и рестораны. Не работают 11 линий метро, сообщает международное радио RFI.

Радикальная пенсионная реформа – одно из предвыборных обещаний президента Франции Эммануэля Макрона. Реформа предполагает смену принципа начисления пенсий – у французов останется право выхода на пенсию в 62 года, но для получения полной пенсии им придется проработать минимум до 64 лет. Этот возраст будет постепенно повышаться, чтобы пенсионная система оставалась бездифицитной.

Правительство должно закончить работу над реформой в начале 2020 года.