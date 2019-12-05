Спикер Палаты представителей: Трамп должен быть подвергнут импичменту

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила в поддержку импичмента президента Дональда Трампа.
По словам Пелоси, действия Трампа серьёзно нарушили конституцию Соединённых Штатов.
Спикер сочла доказанным, что президент давил на власти Украины для собственной политической выгоды и в ущерб интересам США. По словам Пелоси, расследование показало, что Трамп поставил условием разморозки военной помощи Украине и приглашения президента этой страны Владимира Зеленского в Белый дом начало расследования властями Украины деятельности его политического противника Джо Байдена.
По словам Пелоси, она поручила юридическому комитету Палаты представителей составить статьи импичмента против Трампа - конкретные формулировки обвинений. Ожидается, что среди них будет обвинение в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании правосудию.
Они должны будут вынесены на голосование Палаты представителей, где у демократов, оппонентов Трампа, большинство.
Решение об отстранении президента от должности затем должен будет подтвердить Сенат, где большинство у республиканцев.
Сам президент, который отрицает какую-либо вину, призвал в четверг демократов побыстрее объявить ему импичмент, чтобы быстро организовать процесс в Сенате, где он намерен защитить себя.
- Если импичмент Трампу будет объявлен, он станет третьим президентом в истории США, за обвинение которого проголосовала Палата представителей. Однако ни один президент пока не был смещён с должности в Сенате. Лишь Ричард Никсон ушёл в отставку под угрозой импичмента, но формально он ему не был объявлен.
- Расследование о возможности импичмента началось в сентябре, после того, как анонимный информатор из спецслужб сообщил о давлении Трампа на Украину.
- Многочисленные свидетели показали, что Трамп добивался от украинских властей расследования против Байдена.
- Республиканцы, однако, интерпретируют эти показания в пользу президента, утверждая, что он не шантажировал Украину, вопреки утверждениям демократов, и действовал в целях борьбы с коррупцией, а не личной выгоды.
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