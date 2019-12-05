Спикер Палаты представителей: Трамп должен быть подвергнут импичменту

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила в поддержку импичмента президента Дональда Трампа.

По словам Пелоси, действия Трампа серьёзно нарушили конституцию Соединённых Штатов.

Спикер сочла доказанным, что президент давил на власти Украины для собственной политической выгоды и в ущерб интересам США. По словам Пелоси, расследование показало, что Трамп поставил условием разморозки военной помощи Украине и приглашения президента этой страны Владимира Зеленского в Белый дом начало расследования властями Украины деятельности его политического противника Джо Байдена.

По словам Пелоси, она поручила юридическому комитету Палаты представителей составить статьи импичмента против Трампа - конкретные формулировки обвинений. Ожидается, что среди них будет обвинение в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании правосудию.

Они должны будут вынесены на голосование Палаты представителей, где у демократов, оппонентов Трампа, большинство.

Решение об отстранении президента от должности затем должен будет подтвердить Сенат, где большинство у республиканцев.

Сам президент, который отрицает какую-либо вину, призвал в четверг демократов побыстрее объявить ему импичмент, чтобы быстро организовать процесс в Сенате, где он намерен защитить себя.