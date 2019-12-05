Останки потопленного британским флотом в Первую мировую войну немецкого броненосного крейсера "Шарнхорст" обнаружены у берегов Фолклендских островов неподалёку от юга Аргентины. Об этом сообщает Би-би-си.

Корабль был флагманом Восточно-Азиатской крейсерской эскадры Кайзерлихмарине — флота Германской империи. Соединение возглавлял адмирал Максимилиан фон Шпее.

8 декабря 1914 года флагман вместе с эскадрой погибли в бою у Фолклендских островов. Из 860 человек на борту не выжил никто. Двое сыновей фон Шпее погибли в том же сражении.

Поиски останков крейсера начались пять лет назад к столетию годовщины боя, но до сих пор были безуспешны.