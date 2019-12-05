Режиссёр фильма "ДАУ" Илья Хржановский написал письмо Мединскому

Режиссер Илья Хржановский написал письмо министру культуры Владимиру Мединскому, в котором попросил выдать прокатные удостоверения всем фильмам своего кинопроекта "ДАУ". Ранее комиссия при министерстве отказала в прокате четырём из них, посчитав, что они содержат "пропаганду порнографии".

В своём письме Хржановский отметил, что узнал о такой мотивировке отказа из СМИ и считает её "глубоко несправедливой".

"Откровенные сцены, наличествующие в фильмах, существуют там как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии", - подчеркнул режиссёр.

Хржановский выразил недоумение тем, что "взрослые граждане свободной страны вынуждены жить по указке неведомой им комиссии Минкульта". Вместе с тем он согласился, что у его проекта должны быть "возрастные ограничения", и эта мера "очевидна".

В конце письма режиссёр просит министра культуры сформировать новую экспертную комиссию из "независимых высокопрофессиональных специалистов в области этики, культуры и искусства". Также он отмечает, что для него важно, чтобы российские зрители увидели "ДАУ" целиком, поскольку проект является "единым и целостным художественным произведением".