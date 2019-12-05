Режиссёр фильма "ДАУ" Илья Хржановский написал письмо Мединскому

Режиссер Илья Хржановский написал письмо министру культуры Владимиру Мединскому, в котором попросил выдать прокатные удостоверения всем фильмам своего кинопроекта "ДАУ". Ранее комиссия при министерстве отказала в прокате четырём из них, посчитав, что они содержат "пропаганду порнографии".
В своём письме Хржановский отметил, что узнал о такой мотивировке отказа из СМИ и считает её "глубоко несправедливой".
"Откровенные сцены, наличествующие в фильмах, существуют там как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии", - подчеркнул режиссёр.
Хржановский выразил недоумение тем, что "взрослые граждане свободной страны вынуждены жить по указке неведомой им комиссии Минкульта". Вместе с тем он согласился, что у его проекта должны быть "возрастные ограничения", и эта мера "очевидна".
В конце письма режиссёр просит министра культуры сформировать новую экспертную комиссию из "независимых высокопрофессиональных специалистов в области этики, культуры и искусства". Также он отмечает, что для него важно, чтобы российские зрители увидели "ДАУ" целиком, поскольку проект является "единым и целостным художественным произведением".
- "ДАУ" – многосерийная биографическая драма, рассказывающая о советском физике Льве Ландау, лауреате Нобелевской, Ленинской и трёх Сталинских премий. Съёмки фильма начались в 2008 году в Харькове и шли три года. Для них был построен самый крупный на территории Восточной Европы съёмочный павильон. Из нескольких сотен часов отснятого материала режиссёр Илья Хржановский смонтировал 13 фильмов и сериалов. Премьера проекта "ДАУ" состоялась в феврале 2019 года в Париже и вызвала большой резонанс – как в среде кинематографистов, так и у зрителей.
- Ещё до премьеры проект обвиняли в неэтичном отношении к его участникам, некоторые из которых не подозревали, в чём их снимают. В "ДАУ" появляются известные деятели культуры, политики, учёные, сотрудники правоохранительных органов России и Украины и даже националист Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак". Хржановского также обвиняли в применении насилия и издевательствах во время съёмок.
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