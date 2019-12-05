США ввели санкции против хакеров. В списке россияне и компании из РФ

Министерство финансов США в четверг ввело санкции против 17 физических лиц, в том числе 12 граждан России, 6 российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. Их обвиняют в хищении более 100 миллионов долларов у банков и организаций в 40 странах мира, включая США, и других преступлениях в киберсфере.

Как утверждается, российская хакерская группировка Evil Corp использовала разработанную ею вредоносную программу Dridex (также известную как Bugat) для кражи данных пользователей сотен банков и финансовых учреждений. В заявлении министра финансов Стивена Мнучина говорится, что речб идёт об "одной из самых плодовитых киберпреступных организаций в мире".

Большинство физических лиц и компаний, включённых в список, так или иначе связаны с Evil Corp.

Кроме того, в США заочно предъявлены уголовные обвинения двум россиянам, которые, как утверждается, являются ключевыми фигурами хакерской группировки. Это 32-летний москвич Максим Якубец и 38-летний Игорь Турашев из Йошкар-Олы. Утверждается, что их преступная деятельность началась в 2011 году. Обвинения предъявлены по 10 статьям. В расследовании также участвует Великобритания. ФБР и Госдепартамент объявили о том, что выплатят 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет аресту Якубца и Турашева.

Утверждается, что Якубец сотрудничал с российскими спецслужбами, которые в США обвиняют в кибератаках, в том числе нелегально получил доступ к секретным документам в интересах ФСБ. Другие подробности не приводятся.