Говорившего о расстреле людей чиновника наградили в "Единой России"

В Карелии главу администрации Олонецкого района Сергея Прокопьева, который предлагал расстреливать людей за неудобные вопросы, наградили в "Единой России". Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал бывший мэр города Геннадий Степанов, сообщает Север.Реалии.

В последнем номере муниципальной газеты "Олония" говорится, что член генерального совета партии "Единая Россия" Ирина Аутио вручила Сергею Прокопьеву благодарственное письмо "за высокий профессионализм в организации партийной работы в районе".

"Можно только догадываться, как определяется эффективность партийной работы", – прокомментировал Степанов награждение Прокопьева. Бывший мэр города Олонец предположил, что карельское отделение партии решило поддержать Прокопьева "в сложный момент".

Глава Олонецкого района Сергей Прокопьев на заседании комитета городского совета предложил расстрелять нескольких активистов, которые критиковали его работу. Слова Прокопьева подтвердила депутат города Олонец Нина Щербакова, которая присутствовала на заседании.

После того как СМИ растиражировали его слова, Прокопьев от имени администрации Олонецкого района обратился в суд. Кроме того, чиновник лично подал жалобу на клевету в Следственный комитет. Он обвинил Щербакову в клевете.