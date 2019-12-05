Путин рассказал, что мировые лидеры не ответили на его письмо о ракетах

Большинство мировых лидеров не ответили на письмо президента России Владимира Путина с предложением объявить мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом сам глава государства рассказал на совещании по военной тематике, пишет РБК.

По данным издания, Путин заявил, что отсутствие реакции мирового сообщества вынуждает Россию предпринимать меры для противодействия указанным угрозам. "Пока нам ответил только президент Французской республики господин [Эммануэль] Макрон. От других партнеров реакции нет", – цитирует РБК президента России. Путин при этом добавил, что Москва якобы не заинтересована в размещении новых ракет там, где их сейчас нет.

Накануне Владимир Путин заявил, что "Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор" о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Путин отметил, что он сделал такое предложение, "чтобы не было потом никакого двойного-тройного толкования по поводу нашей позиции".

При этом ранее президент России заявлял, что Кремль может не продлевать соглашение с Вашингтоном, и что российские вооруженные силы способны защитить страну в долгосрочной перспективе.

В этом году между Россией и США перестал действовать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Первым о выходе из него объявил Вашингтон. Там обвинили Москву в нарушении договоренностей. Эту позицию поддержало НАТО. Россия отвергла обвинения, но также объявила о выходе из договора