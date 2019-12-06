Дела в отношении Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных были объединены в одно.

Все трое были арестованы в середине октября в рамках новой волны задержаний по "московскому делу". По версии следствия, на акции 27 июля подсудимые повалили бойца Росгвардии. Кроме этого, Лесных якобы пнул ещё одного сотрудника правоохранительных органов. Для него прокуратура запросила четыре года колонии, для Мартинцова – три с половиной года, для Мыльникова – три года. Все трое отрицают свою вину.