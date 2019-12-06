Примерно так в начале десятого по Москве выглядела очередь к Кунцевскому суду. Автозак тоже тут
Поддержать обвиняемых по "московскому делу", которых сегодня судят, призвал и оппозиционер Алексей Навальный. Он при этом уверен, что приговоры будут обвинительными.
У Кунцевского суда, который сегодня должен вынести приговор Егору Жукову, уже с утра собралась очередь. Заседание начнётся в 10 часов по Москве, приставы пока собираются пустить в здание только участников процесса, родных Жукова и журналистов.
Дела в отношении Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных были объединены в одно.
Все трое были арестованы в середине октября в рамках новой волны задержаний по "московскому делу". По версии следствия, на акции 27 июля подсудимые повалили бойца Росгвардии. Кроме этого, Лесных якобы пнул ещё одного сотрудника правоохранительных органов. Для него прокуратура запросила четыре года колонии, для Мартинцова – три с половиной года, для Мыльникова – три года. Все трое отрицают свою вину.
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