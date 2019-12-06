Песков заявил, что решил не смотреть расследования Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видел последние расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, так как ранее принял решение дальше с ними не знакомиться. Он заявил "Дождю", что не считает экспертизу качественной и на своём опыте знает о её "подоплёке и источниках".

"Я как один из первых героев расследований потом принял решение не знакомиться с ними дальше, и на своем рабочем месте, собственно, не мониторю никак результаты этих расследований и не интересуюсь ими", – пояснил Песков в беседе с журналистом.

На вопрос, было ли доложено Владимиру Путину о двух последних расследованиях Навального, которые вызвали активное обсуждение в СМИ и соцсетях, пресс-секретарь президента ответил: "Не знаю, эта информация доступна, но здесь я не могу вам сказать".