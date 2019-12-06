Песков заявил, что решил не смотреть расследования Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видел последние расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, так как ранее принял решение дальше с ними не знакомиться. Он заявил "Дождю", что не считает экспертизу качественной и на своём опыте знает о её "подоплёке и источниках".
"Я как один из первых героев расследований потом принял решение не знакомиться с ними дальше, и на своем рабочем месте, собственно, не мониторю никак результаты этих расследований и не интересуюсь ими", – пояснил Песков в беседе с журналистом.
На вопрос, было ли доложено Владимиру Путину о двух последних расследованиях Навального, которые вызвали активное обсуждение в СМИ и соцсетях, пресс-секретарь президента ответил: "Не знаю, эта информация доступна, но здесь я не могу вам сказать".
- ФБК на этой неделе опубликовал расследование, в котором говорится, что у ведущей “России 1” Наили Аскер-заде есть в собственности элитная недвижимость, а также яхта и бизнес-джет в пользовании. Все это, по словам авторов расследования, журналистка получила благодаря романтическим отношениям с главой ВТБ Андреем Костиным, легальных доходов которого не хватит, чтобы обеспечить такое состояние. Сообщение о расследовании удалили ведущие российские информационные агентства, а ряд крупных СМИ его проигнорировали. Алексей Навальный публично раскритиковал их за это в социальных сетях.
- На этой же неделе было опубликовано ещё одно расследование ФБК. В нём утверждается, что жена премьер-министра России Дмитрия Медведева регулярно пользуется частным самолётом, который стоит около 50 миллионов долларов и якобы раньше принадлежал структурам ВТБ. Супруге премьер-министра не полагается личного самолёта, отметил Навальный. Он предположил, что использование бизнес-джета может быть связано с коррупцией и призвал журналистов спросить об этом Медведева на пресс-конференции в четверг. Никто из представителей 20 телеканалов этого не сделал.
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