В США умер бежавший из СССР майор КГБ Виктор Шеймов

В США в возрасте 73 лет умер бежавший из Советского Союза бывший майор КГБ Виктор Шеймов. Смерть наступила 18 октября в результате осложнений, вызванных лёгочным заболеванием, известно о ней стало только сейчас – её подтвердила изданию The Washington Post жена покойного Ольга.

С 1971-го года Виктор Шеймов служил в 8-м Главном управлении КГБ, которое курировало вопросы связи и шифрования. Он занимался системами защиты информации.

Шеймов заявлял, что разочаровался в коммунистическом режиме и подозревал КГБ в убийстве одного из своих друзей. Во время командировки в Польшу в 1979 году майор сообщил о своих планах бежать из СССР сотрудникам американского посольства, и заявил, что готов предоставить секретную информацию.

В мае 1980 года Шеймова с женой и дочерью тайно вывезли из Москвы и переправили в США. Он передал американским властям данные о криптологической сети КГБ, сообщил о подготовке покушения на Папу Римского Иоанна Павла II и причастности советских спецслужб к убийству Афганского лидера Хафиззулы Амина в 1979 году, говорится в публикации The Washington Post.

Остаток своей жизни Виктор Шеймов провёл в США, получил гражданство, опубликовал несколько книг, включая автобиографию "Башня секретов", а также основал компанию Invicta Networks, специализирующуюся на кибербезопасности.