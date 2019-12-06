СК заявил о задержании убийц начальника ингушского Центра "Э"

Сотрудники следственного комитета, ФСБ и Росгвардии задержали членов преступной группы за убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом (Центр "Э") по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

В сообщении Следственного комитета говорится, что всего в Москве и Ингушетии было задержано шесть человек. Среди них – руководитель группы Хасан Полонкоев. Спецслужбы продолжают поиск остальных причастных к преступлению.

36-летний майор Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были застрелены на Юго-Западе Москвы 2 ноября. В июле прошлого года несколько бывших сотрудников ингушского Центра "Э", в том числе бывший начальник Тимур Хамхоев, были приговорены к разным срокам заключения за преступления, включая превышение полномочий и вымогательство. Один из бывших сотрудников подразделения в суде заявлял, что новый начальник Эльджаркиев требовал от него подбросить местному жителю оружие.

Оппозиция и правозащитники регулярно обвиняют Центр "Э" в нарушении законодательства – пытках и избиениях задержанных.