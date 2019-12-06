С Сергея Фомина сняли обвинения по "московскому делу"

Следственный комитет России снял обвинения с Сергея Фомина, которому вменяли в вину участие в массовых беспорядках в рамках так называемого "московского дела".

Следствие "пришло к выводу об отсутствии состава преступления в действиях" обвиняемого, сообщается на официальном сайте ведомства.

Последние месяцы Сергей Фомин находился под домашним арестом. Эта мера пресечения отменена.

Фомин – волонтёр штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Он стал одним из первых обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которыми власти считают акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля в центре Москвы.

В августе Фомин добровольно сдался полиции в Москве ​после того, как прокуратура потребовала лишить родительских прав его друзей, давших ему подержать ребёнка на акции.