Ангела Меркель впервые посетила бывший концлагерь "Освенцим"

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые за время своего нахождения на посту посетила бывший концлагерь "Освенцим".

В сопровождении польского премьер-министра Матеуша Моравецкого она прошла через ворота с надписью "Труд освобождает". Затем Меркель и Моравецкий возложили венки у Стены смерти.

Затем канцлер выступила на церемонии в помещении так называемой "бани". Нацисты регистрировали там новых узников "Освенцима".

Визит канцлера ФРГ приурочен к 10-летию основания Фонда "Освенцим - Биркенау". Организация занимается сохранением мемориала на месте бывшего концлагеря. Накануне визита правительство Германии сообщило о выделении 60 миллионов евро на поддержку деятельности мемориального комплекса.

"Освенцим" – крупнейший концентрационный лагерь времён Второй мировой войны. Точное число погибших установить не удалось. По мнению историков, нацисты могли уничтожить там более полутора миллионов человек, преимущественно евреев. В 1945 году лагерь освободили солдаты Красной армии. В 1947 году на территории "Освенцима" основали музей. Позднее он вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.