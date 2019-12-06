Путин: "Северный поток-2" скоро будет достроен

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что работы по строительству газопровода "Северный поток-2" "близки к завершению", а после начала его эксплуатации объём российского газа, поставляемого в Германию, возрастёт вдвое.

На встрече с германскими бизнесменами в Сочи Путин также заявил, что газопровод - это "чисто коммерческий проект", в сооружении которого российские власти почти не участвуют. По словам Путина, сооружение газопровода не означает, что прервётся транзит российского газа через Украину.

Именно угроза прекращения транзита через Украину - наряду с дальнейшим ростом доли российского газа на европейском рынке - главный аргумент противников газопровода в США и Европе. Несмотря на заверения о готовности продолжить транзит, Россия пока не договорилась с Украиной об условиях нового транзитного договора, а действующий истекает 31 декабря.

Газопровод "Северный поток-2" прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Он построен уже почти на 90 процентов. В начале декабря возобновились трубоукладочные работы в море - это стало возможным после того, как Дания выдала разрешение на строительство в своей исключительной экономической зоне. Датский участок небольшой - около 150 километров. По данным EADaily, трубы уже уложены на 31 километре. Работы ведут два специализированных судна - Pioneering Spirit и Solitaire. Если темпы работ сохранятся, газопровод достроят ещё до Нового года.

В Сенате США сейчас обсуждают различные варианты санкций, направленных на срыв строительства газопровода. В том числе предлагается подвергнуть санкциям компании, владеющие судами-трубоукладчиками. Однако сами сенаторы признают, что времени осталось крайне мало, и для остановки строительства его может не хватить. Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что в этом случае часть ответственности за то, что проект не был остановлен, будет нести и администрация Дональда Трампа.

Сам Трамп неоднократно критиковал "Северный поток-2", однако не прибегал к санкционным мерам против проекта.

11 декабря комитет по международным делам Сената рассмотрит один из законопроектов о санкциях против России, который может затронуть энергетику. Кроме того, предлагается включить санкции против "Северного потока-2" в закон о военном бюджете.

Против сооружения газопровода выступает Украина и ряд стран Центральной Европы. Среди сторонников проекта Германия и Австрия, компании из этих стран участвуют в проекте.