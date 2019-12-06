Пентагон заявил о возможности отправить военных на Ближний Восток

Пентагон рассматривает возможность отправки на Ближний Восток несколько тысяч солдат для сдерживания в регионе агрессии Ирана. Об этом Сенату США заявил заместитель министра обороны Джон Руд, сообщает Associated Press.

Как сообщают СМИ со ссылкой на официальных лиц, Вашингтон может направить на Ближний Восток от пяти до семи тысяч военных. Однако окончательное решение пока не принято. Собеседники Associated Press утверждают, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку военнослужащих в регион, хотя ранее он заявлял о необходимости сокращения там американского воинского контингента. Возможность отправки военных также подтвердил советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Однако конкретных сроков он не назвал.

На днях издание The Wall Street Journal сообщило о том, что США может отправить на Ближний Восток до 14 тысяч военных. Представитель Пентагона информацию газеты опроверг.

На необходимость сдерживания иранской агрессии неоднократно указывал Израиль. Противостояние Тегерану было одной из тем недавних переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Госсекретарём США Майком Помпео в Лиссабоне.