"А могли бы и расстрелять..."

Жуткий репрессивный приговор об "экстремизме" для Егора Жукова все-таки закончился условным сроком. Короткая "парижская оттепель"? Чего добиваются идеологи "московского дела"? Тотального страха? В студии друзья и единомышленники Жукова - активист "Открытой России" Мария Кузнецова и муниципальный депутат Сергей Власов, адвокат Егора Жукова Мурад Мусаев и журналист Семен Новопрудский. Ведет программу Елена Рыковцева.

Вопрос слушателям: почему Жукова отпустили? Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Звоните в прямой эфир начиная с 19.05