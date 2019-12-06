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"А могли бы и расстрелять..."

Егор Жуков выходит из здания суда

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Самый гуманный суд в мире приговорил студента Егора Жукова к условному сроку

Жуткий репрессивный приговор об "экстремизме" для Егора Жукова все-таки закончился условным сроком. Короткая "парижская оттепель"? Чего добиваются идеологи "московского дела"? Тотального страха? В студии друзья и единомышленники Жукова - активист "Открытой России" Мария Кузнецова и муниципальный депутат Сергей Власов, адвокат Егора Жукова Мурад Мусаев и журналист Семен Новопрудский. Ведет программу Елена Рыковцева.

Вопрос слушателям: почему Жукова отпустили? Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Звоните в прямой эфир начиная с 19.05

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