"Подпишут пустые бумаги". Что будет с союзом России и Беларуси

Объединение, углубленная интеграция, "аншлюс"? Очередная глава многолетней эпопеи под названием "Союз России и Беларуси" завершается 7 декабря в Сочи, где президенты двух стран, Владимир Путин и Александр Лукашенко, должны подписать ряд интеграционных документов. Грозит ли Беларуси поглощение восточным соседом – как раз в 20-ю годовщину формального создания "союзного государства"?

Белорусская оппозиционная пресса накануне встречи двух президентов полна тревожных предчувствий – примерно таких:

Слухи о ревизии отношений двух стран в сторону превращения России и Беларуси в подобие конфедерации, если не действительно единого государства, ходят уже давно. Российские политологи часто называли вариант с полным или частичным присоединением Беларуси к РФ одной из возможностей для Владимира Путина сохранить высшую власть и после 2024 года, когда, согласно Конституции России, заканчивается срок его президентских полномочий и он утратит возможность баллотироваться вновь. А "переучреждение" государства в измененных границах позволило бы обойти это препятствие.

Много шуму наделала сентябрьская статья в "Коммерсанте", где описывались детали "Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства". Это тот самый договор, который был подписан 8 декабря 1999 года тогдашним президентом России Борисом Ельциным и белорусским лидером Александром Лукашенко. Он предполагал, в частности, создание со временем общих органов власти – парламента и кабинета министров. Но сделано это за два десятилетия так и не было. Москва использовала этот факт для давления на Минск, предлагая осуществить то, о чем договорились 20 лет назад.

Большого желания объединяться политически Беларусь не проявила. 5 декабря, выступая перед членами белорусского парламента, Александр Лукашенко заявил: "Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России. Запомните: я не пацан, который отработал 3–4–5 лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые".

Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства

На следующий день белорусский премьер Сергей Румас, встретившись со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, сообщил, что "в тех "дорожных картах", в том пакете документов, которые мы обсуждаем, политических вопросов нет – только экономические". И добавил, что создания наднациональных органов подготовленные соглашения не предусматривают. Да и подготовлены они не совсем до конца: 16 вопросов, касающихся экономики, согласовать не удалось. Среди них – цены на российский газ для Беларуси. Минск настаивает на том, чтобы эта цена для белорусских потребителей была такой же, как для Смоленской области, плюс расходы на транспортировку. Москва с этим не согласна. Сейчас белорусы платят 129 долларов за тысячу кубометров газа, но соответствующий контракт истекает в конце этого года.

Александр Лукашенко считает, что на Владимира Путина оказывают давление некие антибелорусски настроенные люди из окружения российского президента. Их имен Лукашенко, однако, не назвал. Зато в официальной, что удивительно, белорусской прессе появились вот такие карикатуры на российские прокремлевские СМИ:

Слухи о возможной утрате независимости, циркулирующие в Беларуси уже который месяц, вызывают волнение той части граждан, которая поступаться ею не желает. Группа активистов даже выкатила здоровенную тыкву к посольству России – это старинный обычай: когда-то при сватовстве подарить претенденту на руку девушки тыкву означало отказать ему.

Минский политолог Владимир Подгол в интервью Радио Свобода обращает внимание на то, что Лукашенко "обвиняет всю команду Путина, но самому ему оставляет лазейку: вот когда встретимся, тот уже поступит разумно, рационально и примет решение в нашу пользу. В принципе, досталось косвенно и самому Путину. Мол, даже поставив грязную нефть, которая испортила дорогое оборудование на заводе в Мозыре, а экономика понесла убытки, в России ничего не замечают. Но Лукашенко не обиделся, а даже проявил гордость, заявив, что запретил правительству брать кредит на 200 млн долларов... Вообще возникает вопрос: зачем все это говорить депутатам? Очевидно, что он всех мобилизует на поддержку, поскольку опасается, что дело может пойти не по его сценарию".

Белорусский политический обозреватель Юрий Дракохруст так рассуждает о целях сторон:

– Россия по сути хотела бы присоединения Беларуси, политического и юридического. Реального контроля. Это идеальный вариант для Кремля. И тогда пожалуйста – вот вам, ребята, и газ по 70 долларов за 1000 кубометров, и обратный акциз на нефтяное сырье, и прочие радости. А крайняя позиция белорусской стороны: давайте пусть всё будет как есть, Беларусь – это Беларусь, Россия – это Россия. Но газ хотелось бы подешевле, как союзникам. Капитулировать не собирается никто. Поэтому стороны ищут компромиссный вариант между двумя этими крайними позициями. Весь этот год стороны нахождением этого баланса и занимались. Чем сердце успокоится 7 декабря? Я думаю, компромисс будет ближе к белорусской позиции.

Что думают белорусы о слиянии с Россией

– Почему? Ведь, учитывая разные весовые категории двух стран, позиция России выглядит беспроигрышной…

– Я проведу такую аналогию: а почему Путин не снимет Кадырова? Ведь он может это сделать одним росчерком пера. А ведь совершенно ясно, что многое из того, что говорит и делает лидер Чечни, Кремлю не нравится.

– Видимо, потому, что, несмотря на это, Кадыров Путину выгоден.

– Конечно. Потому что возникают мысли: а дальше что? Какая альтернатива? В общем-то, он нас устраивает и в таком состоянии… Вот примерно то же самое и с Лукашенко. Это при том, что Чечня – это все-таки часть своей страны, а Беларусь – другая страна, тут в случае захвата может возникнуть много всяких трудностей. Вся канва взаимоотношений Москвы и Минска за последний год свидетельствует о том, что интеграционного наступления России не получилось. В результате подписано будет нечто достаточно абстрактное, но и Беларусь при этом получит гораздо меньше, чем она хотела бы.

– Президенты президентами, а народ что думает? Белорусов кто-нибудь спрашивал об их желании объединяться с Россией?

Всё будет в постсоветском стиле: на каждое правило есть исключение



– Белорусское сознание амбивалентно. С одной стороны, к России очень дружеское отношение, россияне однозначно воспринимаются как "наши". При этом с другой стороны – абсолютное большинство белорусов не считают себя русскими, разделение на "мы" и "они" сохраняется, и именно это – препятствие к слиянию. По данным опросов, за такое слияние, с одним президентом, органами власти, за единую страну – не более 10% белорусов. Так что мой прогноз: подпишут достаточно пустые по содержанию бумаги – про унификацию, гармонизацию и т.д.



– Что, даже налоговые системы не объединят, как много раз обещали?

– Процесс будет, но не так, что с 9 декабря Беларусь перейдет на российскую налоговую систему. Будут и дальше скандалить, ругаться, что-то наконец изменят. Всё будет в постсоветском стиле: на каждое правило есть исключение. С другой стороны, Россия будет куда скромнее финансировать белорусского союзника. Кстати, белорусский бюджет на 2020 год сверстан уже без расчета на компенсацию Россией налогового маневра в нефтяной сфере. Да и газ может быть подороже. Сам Лукашенко недавно признал: да, видимо, придется затягивать пояса.