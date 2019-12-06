Полиция в индийском городе Хайдарабад в ходе следственного эксперимента застрелила четверых мужчин, подозревавшихся в изнасиловании и убийстве 27-летней женщины. Тысячи жителей города вышли на улицу, чтобы поблагодарить полицейских, сообщает Би-би-си.

Обугленные останки 27-летнего ветеринара были обнаружены 28 ноября, рассказывает канал. Экспертиза показала, что убитая перед смертью была изнасилована. Многие жители страны, включая членов парламента, стали требовать скорейшего исполнения правосудия.

30 ноября полиция задержала четверых подозреваемых в преступлении.

В ходе обсуждения в парламенте депутат верхней палаты, бывшая звезда Болливуда Джайя Баччан заявила, что насильники и убийцы девушки должны подвергнуться линчеванию. Она была поддержана ещё несколькими членами парламента. Демонстрации против изнасилований прошли по всей стране, многие участники требовали смертной казни для подозреваемых.

Утром в пятницу десять полицейских вместе с подозреваемым отправились на место преступления, чтобы восстановить подробности произошедшего. Мужчины были без наручников. По версии комиссара полиции, мужчины напали на полицейских, завладев оружием двоих из них, и открыли огонь, после чего были застрелены.

После сообщения о гибели подозреваемых тысячи человек вышли на улицу, чтобы поприветствовать действия полиции. Около двух тысяч человек собралось на месте убийства, они засыпали полицейских лепестками роз и раздавали сладости, передаёт корреспондент Би-би-си.

Однако многие сомневаются в официальной версии полиции, не понимая, почему подозреваемые были без наручников. "Внесудебные казни – это не способ предупреждения изнасилований", – отмечает исполнительный директор Amnesty International в Индии Авинаш Кумар.