Bellingcat: россиянин, убивший Хангошвили, служил в спецназе ФСБ

Россиянин, арестованный в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, ранее служил в спецназе ФСБ "Вымпел" и участвовал как минимум ещё в двух заказных убийствах. Это утверждается во второй части расследования Bellingcat, Der Spiegel и российского сайта The Insider, посвящённой личности этого человека, которого расследователи идентифицировали как Вадима Красикова.
О том, что Красиков, арестованный в Германии с документами на имя Вадима Соколова, ранее был объявлен в розыск по обвинению в убийстве бизнесмена, сообщалось в первой части расследования. Во второй же части утверждается, что он участвовал и в убийстве бизнесмена Юрия Козлова в апреле 2007 года в городе Костомукша в Карелии.
Красиков был одним из подозреваемых по этому делу, информация о котором сейчас удалена из базы данных. Он был объявлен в розыск. Двух других обвиняемых с фамилиями Иванов и Фоменко судили по этому делу в 2014 году. Их объединяло то, что они служили ранее в спецназе ФСБ "Вымпел".
Как говорится в расследовании, судебный процесс об убийстве Козлова был приостановлен, а в июне 2015 года Красикова убрали из федерального розыска и базы Интерпола. Вскоре после этого он получил паспорт на имя Соколова.
В расследовании утверждается, что Красиков, предположительно, был завербован спецслужбами как наёмный убийца. Подобная же схема, как утверждается, была применена при вербовке Алексея Комаричева, который на Украине весной этого года пытался взорвать автомобиль офицера военной разведки. В Киев он приехал по документам на имя Андрея Ломако. Бомбой ему оторвало обе руки, но он выжил. Ранее он был сотрудником ФСКН. Утверждается, что в Киеве он выполнял задание российской военной разведки.
В расследовании приводится ещё один пример - в 2015 году гражданин России Олег Смородинов с уголовным прошлым и опытом участия в боевых действиях в Донбассе, как утверждается, был завербован российскими спецслужбами, отправлен в украинский город Ровно, где убил офицера. Впоследствии на Украине он был арестован. Об этом деле весной 2019 года писала The New York Times. Утверждается, что у него был список из 6 человек - предполагаемых жертв будущих покушений, которые ранее были консультантами грузинской армии во время конфликта с Россией в 2008 году, как и убитый в Берлине Хангошвили. В расследовании Bellingcat утверждается, что российские спецслужбы, используя бывших уголовников, предположительно сводят счёты с теми, кто в 2008 году воевал против России в Грузии.
- Первая часть расследования Bellingcat была опубликована 3 декабря. В ней совершивший убийство Хангошвили россиянин был опознан как Вадим Красиков. По утверждению журналистов, он родился 10 августа 1965 года в селе в Чимкентской области Казахстана. В 80-е его семья переехала в Бурятию. В 2014 году он был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве. Через полгода розыск был остановлен.
- Исследователи отмечают, что убийство в Москве было схожим с берлинским – в обоих случаях подозреваемый подъехал к жертве на велосипеде и на нём же скрылся. Bellingcat отмечает также, что у российских властей, объявлявших Красикова в розыск, вероятнее всего, был доступ к отпечаткам пальцев Красикова и его фотографиям.
- В тот же день агентства сообщили, что немецкие следственные органы подозревают российские власти в причастности к организации убийства Хангошвили. Официально власти Германии на следующий день заявили, что Москва не сотрудничает с Берлином при расследовании убийства и объявили о высылке двух сотрудников российского посольства. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в среду на саммите НАТО, что Германия приняла решение о высылке дипломатов, когда стало понятно, что Россия не сотрудничает со следствием. Она пообещала поговорить об этом деле с Владимиром Путиным на встрече, которая состоится на следующей неделе, сообщает Reuters.
- Глава МИД России Сергей Лавров отверг обвинения в адрес России, сравнив их с обвинениями по делу о катастрофе "Боинга" над Донбассом.
- Хангошвили – уроженец Грузии, который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. После покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежища в Германии. Он был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Подозреваемый задержан по горячим следам, он приехал в ЕС по документам на имя россиянина Вадима Соколова. Официально его личность ещё не установлена.
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