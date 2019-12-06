Bellingcat: россиянин, убивший Хангошвили, служил в спецназе ФСБ

Россиянин, арестованный в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, ранее служил в спецназе ФСБ "Вымпел" и участвовал как минимум ещё в двух заказных убийствах. Это утверждается во второй части расследования Bellingcat, Der Spiegel и российского сайта The Insider, посвящённой личности этого человека, которого расследователи идентифицировали как Вадима Красикова.

О том, что Красиков, арестованный в Германии с документами на имя Вадима Соколова, ранее был объявлен в розыск по обвинению в убийстве бизнесмена, сообщалось в первой части расследования. Во второй же части утверждается, что он участвовал и в убийстве бизнесмена Юрия Козлова в апреле 2007 года в городе Костомукша в Карелии.

Красиков был одним из подозреваемых по этому делу, информация о котором сейчас удалена из базы данных. Он был объявлен в розыск. Двух других обвиняемых с фамилиями Иванов и Фоменко судили по этому делу в 2014 году. Их объединяло то, что они служили ранее в спецназе ФСБ "Вымпел".

Как говорится в расследовании, судебный процесс об убийстве Козлова был приостановлен, а в июне 2015 года Красикова убрали из федерального розыска и базы Интерпола. Вскоре после этого он получил паспорт на имя Соколова.

В расследовании утверждается, что Красиков, предположительно, был завербован спецслужбами как наёмный убийца. Подобная же схема, как утверждается, была применена при вербовке Алексея Комаричева, который на Украине весной этого года пытался взорвать автомобиль офицера военной разведки. В Киев он приехал по документам на имя Андрея Ломако. Бомбой ему оторвало обе руки, но он выжил. Ранее он был сотрудником ФСКН. Утверждается, что в Киеве он выполнял задание российской военной разведки.

В расследовании приводится ещё один пример - в 2015 году гражданин России Олег Смородинов с уголовным прошлым и опытом участия в боевых действиях в Донбассе, как утверждается, был завербован российскими спецслужбами, отправлен в украинский город Ровно, где убил офицера. Впоследствии на Украине он был арестован. Об этом деле весной 2019 года писала The New York Times. Утверждается, что у него был список из 6 человек - предполагаемых жертв будущих покушений, которые ранее были консультантами грузинской армии во время конфликта с Россией в 2008 году, как и убитый в Берлине Хангошвили. В расследовании Bellingcat утверждается, что российские спецслужбы, используя бывших уголовников, предположительно сводят счёты с теми, кто в 2008 году воевал против России в Грузии.