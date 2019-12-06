Ветеран-консерватор Мейджор призвал голосовать против консерваторов

Бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор призвал избирателей не поддерживать Брекзит. Мейджор предостерёг британцев от поддержки Бориса Джонсона, нынешнего премье-министра и лидера партии, которую некогда возглавлял сам Мейджор.

Бывший консервативный глава правительства в пятницу нарушил единство партийных рядов консерваторов, выступив с обращением к участникам манифестации за новый референдум.

Мейджор не стал категорично призывать избирателей к голосованию против консерваторов. Тем не менее, 76-летний ветеран британской политики начал свою речь с критики Брекзита, а уже затем признал, что иное голосование, нежели то, за которое выступает он сам, и представляет собой демократию.

"Когда британцы голосовали по Брекзиту, они делали это на основе фиктивных и невыполнимых обещаний. Но как только факты стали известны, произошло нечто исключительное - возможность нового волеизъявления отвергается", сказал Джон Мейджор, подчеркнув, что это недемократично.

12 декабря британцы придут на участки для голосования, чтобы избрать новый парламент. Последние опросы общественного мнения показали, что Консервативная партия удерживает небольшое преимущество над оппонентами из Лейбористской партии.