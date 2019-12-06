Саудовский курсант застрелил троих американских военных

Стрелок, убивший троих военнослужащих США на базе Пенсакола (штат Флорида), был саудовским курсантом, заявили официальные американские источники. Подозреваемый проходил учебно-тренировочные занятия на американской военно-морской базе. Он был застрелен после нападения на своих коллег в учебном помещении.

Шериф местной полиции подтвердил, что ещё восемь человек были ранены в результате нападения. Подозреваемый вёл огонь из пистолета.

Это второй инцидент со стрельбой на военной базе США за последние дни. В минувшую среду американский моряк застрелил двоих рабочих на базе ВМС Пёрл-Харбор.

"Очевидно, что правительство Саудовской Аравии должны облегчить положение пострадавших", заявил губернатор Флориды Рон ДеСантис. На месте происшествия ведётся расследование, имена убитых не будут названы до извещения родственников, заявило командование ВМС.

Согласно веб-сайту военно-морской авиабазы, который остаётскя заблокированным, в Пенсаколе служат 16 тысяч военнослужащих и 7 тысяч 400 вольнонаёмных гражданских.