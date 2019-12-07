Суд отправил в колонию двух бывших премьер-министров Киргизии

Суд в Бишкеке отправил в колонию двух бывших премьер-министров Киргизии по обвинению в коррупции. Об этом сообщает канал "Настоящее время".

Бывший премьер-министр Сапар Исаков был приговорен к 15 годам колонии с конфискацией имущества. Согласно приговору он лишён дипломатического ранга и ордена "Манас" II степени. Бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев приговорён к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, по тому же делу оштрафованы бывший министр финансов Ольга Лаврова и бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. Ещё несколько высокопоставленных чиновников приговорены к различным срокам.

Все они признаны виновными в преступлениях, связанных с модернизацией Бишкекской теплоэлектростанции — крупнейшей в Киргизии. Модернизация ТЭЦ была проведена на средства кредита из Китая и обошлась в 386 миллионов долларов. Сделка была заключена в 2013 году. В конце января 2018 года на электростанции произошла авария, из-за которой Бишкек в разгар морозов остался без тепла.