Арестован обвиняемый по делу об убийстве главы ингушского Центра "Э"

Суд в Москве арестовал на два месяца Хасана Полонкоева, которого следствие считает лидером группировки, причастной к убийству главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии (Центра "Э") Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает "Интерфакс".

Полонкоеву предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Суд также арестовал племянника обвиняемого. Ему предъявлено такое же обвинение. Заседание суда по просьбе следователя проходило в закрытом режиме для безопасности участников.

Ранее сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии сообщили о задержании членов преступной группы, которая может быть причастна к убийству начальника Центра "Э" по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. В сообщении Следственного комитета говорится, что всего в Москве и Ингушетии было задержано шесть человек.

36-летний майор Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были застрелены на юго-западе Москвы 2 ноября.

В июле прошлого года несколько бывших сотрудников ингушского Центра "Э", в том числе бывший начальник Тимур Хамхоев, были приговорены к разным срокам заключения за преступления, включая превышение полномочий и вымогательство. Один из бывших сотрудников подразделения в суде заявлял, что новый начальник Эльджаркиев требовал от него подбросить местному жителю оружие.

Также утверждалось, что Эльджаркиев и его подчинённые могли быть причастны к убийству религиозного деятеля Ибрагима Белхароева.

Оппозиция и правозащитники регулярно обвиняют Центр "Э" в нарушении законодательства – пытках и избиениях задержанных.