СЕ выступил за соблюдение Киевом баланса в вопросе о языках

Юристы Совета Европы подвергли критике украинский закон об образовании, принятый в начале этого года и подписанный тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Европейская комиссия за демократию через право (чаще называемая Венецианской комиссией) заявила, что принятые депутатами Верховной Рады квоты применения языков национальных меншинств на телевидении и радио "несбалансированы".



"Во избежание межэтнической напряжённости на Украине, чрезвычайно важно достичь правильного баланса в языковой политике", говорится в заявлении. Его авторы считают, что украинским властям пока не удалось добиться баланса.

Юристы Совета Европы также предостерегают, что попытки придать другим языкам статус "государственного" могут быть расценены как попытки "насильно поменять конституционный порядок".



Порошенко подписал законопроект за несколько дней до ухода с поста президента Украины, оставив таким образом спорное наследие Владимиру Зеленскому, победившему на выборах президента.



Украинский язык считают родным 67 процентов из 45 миллионов жителей Украины. Русский язык - родной для 30 процентов населения. Им пользуются в основном в городах. Три процента украинцев называют своим родным другие языки.



В целом же, отмечая особое место русского языка на Украине, равно как и притеснения украинского языка в прошлом, Венецианская комиссия выражает "полное понимание" необходимости развивать украинский язык как государственный, говорится в заявлении, принятом 6 октября.