Reddit перед выборами в Британии удалил "российские" аккаунты

Социальная сеть ​Reddit удалила более 60 аккаунтов, предположительно связанных с Россией и целенаправленно распространявших информацию, имеющую отношение к предстоящим 12 декабря в Великобритании парламентским выборам.

Речь идёт в том числе о недавно опубликованных в Сети документах о Брекзите.

В заявлении соцсети говорится, что публикации на удалённых аккаунтах, по всей видимости, были скоординированными.

Утверждается, что документы были опубликованы в Сети ещё в октябре от имени некоего германского блогера, однако на прошлой неделе, в преддверии выборов в Британии, публикации о них стали активно появляться на Reddit.

В документах, в частности, говорится, что консерваторы премьер-министра Бориса Джонсона обсуждали возможность доступа к британской Национальной медицинской службе американских корпораций и фармацевтических компаний. Эта идея непопулярна среди избирателей, и лейбористы немедленно использовали утечку документов для критики консерваторов. Консерваторы не отрицают, что документы подлинные, однако говорят, что в них говорится только о предложениях, которые впоследствии были отвергнуты. Каким образом произошла утечка - неясно.