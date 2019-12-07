Reddit перед выборами в Британии удалил "российские" аккаунты

Социальная сеть Reddit удалила более 60 аккаунтов, предположительно связанных с Россией и целенаправленно распространявших информацию, имеющую отношение к предстоящим 12 декабря в Великобритании парламентским выборам.
Речь идёт в том числе о недавно опубликованных в Сети документах о Брекзите.
В заявлении соцсети говорится, что публикации на удалённых аккаунтах, по всей видимости, были скоординированными.
Утверждается, что документы были опубликованы в Сети ещё в октябре от имени некоего германского блогера, однако на прошлой неделе, в преддверии выборов в Британии, публикации о них стали активно появляться на Reddit.
В документах, в частности, говорится, что консерваторы премьер-министра Бориса Джонсона обсуждали возможность доступа к британской Национальной медицинской службе американских корпораций и фармацевтических компаний. Эта идея непопулярна среди избирателей, и лейбористы немедленно использовали утечку документов для критики консерваторов. Консерваторы не отрицают, что документы подлинные, однако говорят, что в них говорится только о предложениях, которые впоследствии были отвергнуты. Каким образом произошла утечка - неясно.
- Выборы в Британии пройдут 12 декабря. От них, помимо прочего, зависит судьба Брекзита - в случае победы консерваторов премьер Борис Джонсон обещал вывести страну из ЕС к 1 февраля будущего года.
- Россия упоминалась в ходе избирательной кампании и в контексте пока не опубликованного отчёта о российском вмешательстве в британскую политику за последние годы. Лейбористы критиковали кабинет министров за промедление с публикацией отчёта, выражая мнение, что Джонсон может что-то скрывать.