Миллиардер Александр Лебедев: "Отныне я больше не банкир"

Акционер "Новой газеты" Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса, закрыв сделку по продаже принадлежащих ему 76 процентов голосующих акций Национального резервного банка (НРБ). Как сообщает "Новая газета", покупателем выступила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).



В интервью "Новой" Лебедев заявил: "Теперь у меня окончательно развязаны руки. И никто не сможет попрекнуть меня тем, что я занимаюсь расследованиями хищений в банковской сфере, но при этом и сам остаюсь банкиром. Отныне я больше не банкир".



Лебедев сказал, что остаётся верен газетному бизнесу и намерен в начале следующего года начать выпуск русскоязычной версии газеты "Индепендент". Он также сообщил о начале съёмок документально-художественного сериала об именитых мошенниках.

Полтора десятка лет Александр Лебедев занимается расследованием международной коррупции, ежегодный объём которой, как он считает, примерно триллион долларов. Он автор книг "Охота на банкира" и "Погоня за украденными триллионами".



Александр Лебедев владеет Чеховским машиностроительным заводом и санаторно-курортным комплексом в аннексированном Крыму.