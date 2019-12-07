Опрос: 46% американских солдат считают Россию союзником США

Попытки России повлиять на настроения на Западе, пользуясь средствами массированной информационной кампании, по-видимому начали давать результаты. Об этом свидетельствует новый социологический опрос, результаты готорого приводит "Голос Америки". Почти половина опрошенных военнослужащих и членов их семей – 46 процентов – сказали, что рассматривают Россию в качестве союзника. Если говорить о населении США в целом, то такой точки зрения придерживаются менее одной трети (28 процентов), но это на 9 процентных пунктов больше прошлогоднего показателя, когда Россию считали союзником 19 процентов американцев.
Авторы опроса установили, что позитивные взгляды на Россию, по-видимому, «обусловлены республиканцами, которые отреагировали на положительные отклики президента Трампа о России».
Несмотря на то, что 71% жителей США и 53% военных и членов их семей всё ещё считают Россию врагом, всплеск пророссийских настроений беспокоит представителей Пентагона.
Россия предпринимает попытки посеять в общественном мнении американцев сомнения и растерянность, пользуясь средствами дезинформации, сказала в интервью "Голосу Америки" официальный представитель Пентагона Карла Глисон. По её словам, Министерство обороны активно противодействует российской дезинформации, когда это возможно, "когда это возможно".
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