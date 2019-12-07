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Воскресенье 8 декабря – день траура на всей территории Украины

Жители Одессы у здания колледжа требуют расследовать причины пожара и гибели людей. 7 декабря 2019

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8-е декабря днём траура на всей территории страны - по жертвам пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате пожара, вспыхнувшего в учебном заведении 4 декабря погибли 8 человек.

В воскресенье на всей территории Украины должны быть приспущены государственные флаги, отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовят сообщение о ходе расследования причин произошедшего и выявлении подозреваемых.

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