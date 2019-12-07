Воскресенье 8 декабря – день траура на всей территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8-е декабря днём траура на всей территории страны - по жертвам пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате пожара, вспыхнувшего в учебном заведении 4 декабря погибли 8 человек.



В воскресенье на всей территории Украины должны быть приспущены государственные флаги, отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.



В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовят сообщение о ходе расследования причин произошедшего и выявлении подозреваемых.