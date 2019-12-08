Тысячи людей переночевали на улице в поддержку бездомных

Тысячи людей по всему миру переночевали на улице в рамках акции The World's Big Sleep Out. Таким образом её участники рассчитывают собрать средства для помощи бездомным, сообщает "Би-би-си".

Около двух тысяч британцев ночевали на улице в Лондоне. Подобные мероприятия прошли в Нью-Йорке, Маниле, Дублине, Гонконге. Всего, по данным организаторов, благотворительная акция прошла в 50 городах.

В акции принимали участие и знаменитости. Например, в Нью-Йорке перед собравшимися выступил актёр Уилл Смит, отмечает "Би-би-си".

Создатель World's Big Sleep Out – шотландский филантроп и бизнесмен Джош Литтлджон. На сайте организации указано, что целью этой акции является не только сбор средств, но и привлечение внимания политических лидеров к проблеме бездомных и беженцев.