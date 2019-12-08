В Минске второй день протестуют против интеграции с Россией

Несколько сотен человек вышли в воскресенье в центр Минска на протест против интеграции с Россией. С утра протестующие собрались на Октябрьской площади, затем организовали шествие, которое остановилось возле здания посольства России. Участники акции держат в руках бело-красные флаги Белорусской народной республики, ставшие символом оппозиции, флаги Евросоюза, а также плакаты, на которых написано "Никакой интеграции!". Полиция, как и в субботу, не вмешивается в происходящее.

Один из организаторов акции, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, призвал её участников оставаться на улице до ночи. Он отметил, что "людей вышло в несколько раз больше, чем он ожидал".

Акции протеста против интеграции с Россией начались в субботу на фоне встречи президентов Белоруссии и России, которая проходила в Сочи. Предполагалось, что на ней Лукашенко и Путин подпишут ряд документов по "углублённой интеграции" двух стран. Что это за документы – не раскрывалось.

Переговоры Путина и Лукашенко продолжались более 5 часов. Пресс-конференции по их итогам не было. Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что президентам удалось решить ряд спорных вопросов, а остальные будут решаться на экспертном уровне. Следующие переговоры лидеров Белоруссии и России намечены на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

В белорусской оппозиции встречи Лукашенко и Путина называют "тайным сговором". Лидеры нескольких оппозиционных партий призвали белорусов к бессрочной акции протеста. Они опасаются, что страна может потерять суверенитет, фактически войдя в состав России.

Сейчас союзное государство Белоруссии и России, соглашение о котором было подписано 20 лет назад, существует только на бумаге. Оно, в частности, подразумевало создание общей валюты, суда и таможни.