Во Франции четвёртый день бастуют транспортные компании

Во Франции в воскресенье транспортные системы простаивали четвёртый день в связи с забастовкой, которую проводят профсоюзы государственной железнодорожной кампании SNCF и парижской компании городского транспорта.



Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил журналистам о намерении довести пенсионную реформу до завершения. Он считает, что если реформу не провести тщательно и серьёзно теперь, то другие проведут её в будущем - и сделают это решительно и грубо.



В предстоящую среду Филип представит публике подробную схему реформы. В планах правительства прекращение действия правил, по которым некоторые работники могут выходить на пенсию вскоре после наступления 50-ти лет. Филип намерен ввести единую систему с одинаковыми правами для всех.



Французская пенсионная система – одна из самых комфортных среди государств-участников Организации Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отмечает Reuters. Однако французские пенсии в марте 2017 года испытали сильное бюджетное давление. Тогдашний кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон включил в свою избирательную программа обещание тщательной проработаит и улучшить пенсионную систему.