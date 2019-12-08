Киевляне предупредили Зеленского о "красных линиях"

В центре Киева в воскресенье прошла акция протеста перед саммитом "нормандской четвёрки", которая назначена на понедельник, 9 декабря в Париже. По сообщению AFP, в акции участвовало около пяти тысяч человек.

К проведению манифестации призвали депутаты Верховной рады от оппозиционных фракций в Верховной раде Украины – "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос", "Свобода" и другие. Эти партии опубликовали в преддверии парижской встречи так называемые "красные линии", за которые по мнению оппозиционеров, Зеленскому не следовало бы переступать при встрече с главами Германии, Франции и России.

Основные требования организаторов акции – сохранение унитарного государства, отказ от проведения выборов в Донбассе пока оттуда не будут выведены российские силы, отказ от компромиссов по статусу Крыма и продолжение международных судебных разбирательств в отношении России.