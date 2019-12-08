В США генинспектор Хоровиц оценит "российское расследование"

Внутренний надзорный орган Министерства юстиции США в понедельник опубликует доклад, в котором, как ожидается, будут отвергнуты заявления президента Дональда Трампа о том, что проведенное Минюстом «российское расследование» было незаконно и скомпрометировано политической предвзятостью руководства ФБР. Однако, как ожидается, в нем также будут зафиксированы ошибки, допущенные в ходе расследования, которые могут воодушевить сторонников Трампа.

Как сообщили источники, знакомые с содержанием доклада, в документе, вероятно, будет сделан вывод о наличии адекватных оснований для открытия одного из самых политически щепетильных расследований в истории ФБР, которое Трамп осудил, как охоту на ведьм. Оно началось в тайне во время президентской предвыборной кампании Трампа и впоследствии завершено спецпрокурором Робертом Мюллером.

"Российское расследование" было одним из самых политически щепетильных в истории ФБР

Доклад будет обнародован на фоне расследования по делу об импичменте Трампа, которое, по мнению президента, также имеет политическую подоплеку.

Публикация доклада генерального инспектора Майкла Хоровица едва ли положит конец межпартийным столкновениям, которыми сопровождалось «российское» расследование». Доклад также не станет последним словом в этом расследовании. Федеральный прокурор Джон Дарем ведет отдельное внутреннее расследование под надзором назначенного Трампом генерального прокурора Уильяма Барра.

В субботу Трамп заявил журналистам, что ожидает возможности ознакомиться с докладом Хоровица и хочет увидеть, «что случится с докладом Дарема», который, по словам президента, даже более важен, «потому что произошла ужасная вещь, которая никогда не должна произойти с другим президентом».

Ожидается, что доклад Хоровица укажет на ошибки и неверные суждения некоторых представителей правоохранительных органов, включая юриста ФБР, которого подозревают во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за бывшим сотрудником штаба Трампа.

Однако в докладе, вероятно, не будет выражена поддержка ряда теорий, выдвинутых президентом, в частности, о том, что расследование было безосновательной «охотой на ведьм» или что Трамп стал мишенью усилий Минюста при администрации Обамы, вызванных желанием помешать победе Трампа на выборах.

Доклад также едва ли дезавуирует выводы Мюллера или поставит под сомнение его заключение о том, что Россия вмешивалась в ход выборов, чтобы помочь кампании Трампа.

Некоторые итоги доклада были описаны представителям Associated Press на условиях анонимности людьми, которые не были уполномочены обсуждать проект документа до его публикации. Агентство не получало копию доклада.