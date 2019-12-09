Аншлюс отменяется. Блогеры обсуждают провал встречи Путина с Лукашенко

1-го декабря в СМИ появилась информация о том, что на днях Путин и Лукашенко объявят о существенном расширении и углублении интеграции России и Беларуси. Оппозиция в обеих странах сразу же испугалась, что Лукашенко согласился сдать страну Путину, который таким образом собирается решить "проблему 2024" - как остаться у власти после 2024 года. "Патриоты", наоборот, пришли в восторг от скорого фактического включения в состав России братского белорусского народа.



Павел Ключников

Беларусь и Россия договорились о создании единого Союзного парламента и правительства

Лёд тронулся, братья - славяне!

Россия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создают единые парламент и правительство. Большинство "дорожных карт" по интеграции в Союзное государство уже согласованы. По словам посла Беларуси в России Владимира Семашко, об этом договорились президенты двух стран, Александр Лукашенко и Владимир Путин.

"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", – сказал посол.

Согласно договору, в рамках Союзного государства создаются Высший государственный совет, парламент, Совет министров, суд, Счетная палата Союзного государства.

Подписание нового пакета документов об интеграции Беларуси и России запланировано на 8 декабря, когда Договору о создании Союзного государства исполнится 20 лет.

Не плохо было бы,скажу я вам...Давно пора...Был СССР- могучая держава, почему бы не вернуться славянским народам в одну страну, по желанию и другие бывшие подтянутся.... Все народы были братьями, а теперь хотят сделать всех врагами.. Что нам делить и что мы теряем при объединении? Независимость- от кого???

Андрей Соломатин

Додавили... Осталось договорится о "едином президенте", и им будет ....

Виктория Носарева

БЫЛА БЕЛОРУССИЯ И НЕ СТАЛО БЕЛОРУССИИ.

Борислав Береза

Лидеры России и Белоруссии договорились о создании единых кабмина и парламента. Если кто-то еще не понял, то это фактически исчезновение государства Беларусь и в перспективе еще один федеральный округ РФ. Как это произошло? Все просто. Обмен. Дешевый российский газ, накопленные долги, зависимость от российского рынка и другие подобные плюшки обменяли на независимость государства. Путин умеет играть в долгую и ждать. И это то, что он сейчас делает по отношению к Украине. Так что договорённости с РФ, попытка получить мир любой ценой и возвращение на российскую газовую иглу - это в перспективе еще один российский федеральный округ в границах Украины. Так понятно?

Николай Сорокин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что на ближайшей встрече с российским лидером Владимиром Путиным могут быть подписаны документы об интеграции двух стран. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ну что? Прорвались?

Николай Розов

Каким может быть аншлюс.

В связи с уверенными заявлениями А.Венедиктова про "легалистское обрамление" интеграции РФ с Беларусью тема аншлюса опять актуализировалась.

Гипотеза такая. Будут созданы надстроечные структуры "Союзного государства", что-то вроде "Союзной комиссии" (аналог Еврокомиссии и Политюро ЦК КСПСС), Объединенного Совета безопасности, каких-то органов (прото-министерств) по общим финансам, таможне, налогам. Возможно - Союзная (межпарламентская) ассамблея - из тех же депутатов, чтоб не тратиться на выборы.

Батьке это представят как сугубо декоративную туфту (в обмен на уступки по нефти, газу, ну и живые деньги, конечно). Потом при каком-либо ослаблении Батьки, при кризисе в Беларуси - рррраз и все эти структуры из туфты превратятся в реальность.

Либо же ближе к 2024 сговорятся - Беларусь оставляет себе некую автономию с прежней властью, зато бессменным главой Союзного государства (с главными - силовым, кадровым и финансовым рулями) будет Всем Известно Кто.

Это все только про планы, а уж как получится "будем наблюдать".

Ближайшая встреча была намечена на 7-е декабря. Накануне в Минске начались акции протеста против, как считает белорусская оппозиция, сдачи страны России.

(число перепутано, на самом деле встреча проходила 7-го)

Иван Преображенский

В Минске идут протесты против возможной аннексии Россией Беларуси. Взявшись за руки, люди строят живую цепь и митингуют в центре города.

Надеюсь, их не станут разгонять. Сейчас такие протесты выгодны и самому Лукашенко, который в России обсуждает параметры экономической интеграции. Эти протесты должны позволить ему еще поторговаться с Путиным.

При этом понятно, что Лукашенко волнует в первую очередь он сам и его будущее. Так что договориться с Путиным, если Кремль учтет интересы батьки, он может почти о чем угодно.

Егор Холмогоров

Самое отвратительное в нынешнем русофобском майдане в Минске - то, что власть РФ совсем не собирается присоединять Белоруссию.

То есть они нас, как всегда, "победят" и этим докажут себе и миру, что "в Россию никто не хочет", а московские сошлются на это в подтверждение тезиса, что, значит, и не надо...

За день до встречи Лукашенко внезапно объяснил белорусам, что никакого присоединения страны к России не будет.



Олександр Палий

Лукашенко не хитається!

Хитаються його посли

Минск никогда не подпишет интеграционные документы, наносящие вред Белоруссии: «хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья" (!!!).

По словам Лукашенко, невозможен также единый парламент. «На эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой, я имею в виду сейчас, без выборов, тоже не переживайте», - посоветовал он.

Россияне против объединения с Беларусью не протестовали, и объяснять им тоже никто ничего не собирался.

Кирилл Рогов

Важный вопрос и простой тест

Важный вопрос звучит так: есть ли в России политическая оппозиция режиму Путина? А простой тест стоит в том, что если она есть, то что она думает об интеграции России и Белоруссии. Или даже так: что она думает о создании нового союзного государства, к структурам которого перейдет значительная (критическая) часть российского суверенитета, в частности - механизм избрания/назначения главы союзного государства, который и станет фактическим главой государства, который не будет избираться всенародно и которым будет - кто бы мог подумать - опять Владимир Путин?

Но дело даже не в Путине, а в целом что такое для россиян и российской оппозиции российский суверенитет?

А то в России все любят рассуждать об этом в таком конспирологическj-гадательном ключе: будет не будет, верб - не верю, - но это не конспирология, это разворачивающийся у нас на глазах политический процесс (внимание к которому я уже больше года как пытаюсь привлечь).

И вот настал день переговоров. Все затаили дыхание.

Хотя нет, не все.

Николай Травкин

Почти 6 (!!!) часов шли в Сочи закрытые переговоры с участием Путина и Лукашенко о создании единого государства, - с придыханием сообщают ГосСМИ.

И никто не удивляется, что по такой важнейшей теме россиян не только в детали не посвящают, но и вообще не спрашивают их мнения.

Да, что россиян. Даже своими руками выстроганных буратинок - девочку Думу и мальчика Сената - Владимир Владимирович в курс дела не считает необходимым вводить.

(Посмотрите, с какими лицами делегация России слушала слова Лукашенко про "равные условия")

Эль Мюрид

Пишут, что переговоры Путина и Лукашенко продолжались 5 часов, заявлений для прессы не будет, министр Силуанов отказался давать хоть какую-то информацию о переговорах. Пишут также, что Лукашенко уехал с переговоров в крайне плохом настроении и очень раздраженный. Новая встреча должна пройти 20 декабря - судя по всему, сегодняшние переговоры провалились.

Переговоры действительно провалились

Константин Колачев

Будь у Лукашенко сын Коля постарше, а у Путина дочь помладше, интеграция возможно шла бы быстрее и легче. А что сейчас:

«Плодотворно поработали. Достигли прогресса. Получены указания. Начинаем прорабатывать. На 20 декабря у президентов назначена встреча в Петербурге. Будем им докладывать»: Рассказ Орешкина после пятичасовых переговоров Путина и Лукашенко занял целую минуту. (с) Мало того, что не договорились. Даже на хоккей сил не осталось.

Что будет дальше? Борьба.

Дмитрий Травин

Кажется, за Луку взялись всерьез. Вчера в Сочи Путин более пяти часов уламывал батьку интегрироваться с Россией. Недоломал. Продолжит 20 декабря в Петербурге. А тем временем в Минске идут протесты, на которые Александр Григорьевич может ссылаться в спорах с Владимиром Владимировичем: "Вот, народ мой независимости хочет. А другого народа у меня для Вас нет... До тех пор, пока не снизите цены на газ"🙂. Публично батька заверяет, что в Россию не вступит, но при этом возможности "равноправного" объединения не отрицает. А Путину только этого и нужно. Пусть равноправное, лишь бы формально возникло государство, в котором он сможет с занять командный надгосударственный пост, решив тем самым проблему-2024 под восторженные крики русских государственников, радующихся воссоединению братских народов. В общем, давно сложившееся у меня представление, что путь к пожизненному правлению Путина проходит через Минск, вчера окрепло. На фоне унылой российской псевдополитической жизни, белорусская интрига, пожалуй, единственная история, за которой интересно следить.

Но додавить "батьку" не так-то просто. За двадцать лет существования Союзного государства это пока что так и не получилось.

Виталий Шмаленюк

Никакой интеграции между РФ и колхозным режимом Лукашенко не будет. Естественная причина для интеграции с Белоруссией это русская ирредента: вы русские, мы русские, давайте как-то скооперируемся и дальше будем жить и развиваться вместе (как именно — уже нюансы).

Но колхозный режим после 2014 года сделал открытую ставку на свядомый национализм, замешанный на полонизации, этот национализм осознанно запрограммирован на политику вражды и ненависти к России и русским.

Народ Белоруссии в большинстве своём русский (язык русский, вера русская, культура русская, ценности русские), но решает не народ, а плотная связка немногочисленных, но агрессивных свядомых националистов и правящего режима Лукашенко. А телевизор РФ почему-то молчит, ничего не рассказывает о реальном положении дел.

Куда хуже, что русская идентичность в похожем положении находится и в России. Невозможно проводить русскую национальную политику объединения, если субъект объединения отсутствует. «Многонациональный народ россиян» не интересен ни жителям Белоруссии, ни жителям Украины, ни жителям северного Казахстана, да и вообще никому. За этим народом нет ни истории, ни культуры, ни веры, ни ценностей. Это просто бюрократический конструкт, предназначенный для того, чтобы многонациональные элиты могли править территорией России как ничьей.

На международных переговорах концепт «многонационального народа россиян» играет роль кляпа, который политики РФ добровольно засунули себе в рот, и даже с тупым усатым колхозником разговор не идёт, остаётся только мычать.

Отсутствие в политике РФ русского фактора — колоссальный отрицательный гандикап в любых переговорах с соседними странами. Эту слабую переговорную позицию наша загадочная власть всегда пытается усилить одним способом — залить деньгами. Чем делает только хуже, антирусские силы каждый раз получают новую порцию ресурсов для продолжения и усиления антирусской политики.

Провал политики на украинском направлении власть РФ истерично объясняет через телевизор бандеровцами и фашизмом.

Чем власть будет объяснять неизбежный провал на белорусском направлении, когда колхозный режим открыто объявит себя врагом России? Боюсь, тогда телевизор уже не поможет.

Народ придёт и спросит лично.