Тысячи людей вышли на митинг в Котласе против полигона Шиес

В городе Котлас Архангельской области в воскресенье несколько тысяч человек вышли на митинг против строительства мусорного полигона в поселке Шиес, куда планируется свозить отходы из Москвы. Один из организаторов митинга Вячеслав Григорьянц в беседе с корреспондентом Север.Реалии оценил число участников в три тысячи. Население города - около 60 тысяч человек.

Основное требование протестующих - прекратить строительство полигона на станции Шиес.

Выступающие также высказали претензии в адрес сотрудников полиции. По словам Григорьянца, правоохранительные органы "не охраняют наши права, они охраняют права непонятно кого". Со сцены митингующие критиковали чиновников, вспоминая "все их обещания, которые фактически не выполнены". Активист отметил, что люди вынуждены выходить на митинги, потому что власти "по-другому не слышат".

Протесты против строительства мусорного полигона в посёлке Шиес продолжаются уже почти год. Против полигона выступают местные жители, активисты и экологи. Они считают, что работа свалки приведет к экологической катастрофе.