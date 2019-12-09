Опрос социологов: 68% россиян хотят поменять Конституцию

68 процентов россиян считают, что в Конституцию следует вносить поправки. Это следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", которые публикует РБК. В прошлом году этот показатель составлял 66 процентов, в 2013 году - 44 процента. С 2014 по 2017 годы опросы не проводились.

О том, что Конституцию пересматривать не следует, заявили 17 процентов россиян.

47 процентов респондентов считают, что Конституция является формальным документом. Противоположного мнения придерживаются 43 процента участников опроса. При этом половина россиян заявила, что не знает основные положения Конституции, а 40 процентов – её не читали.

Чуть больше половины респондентов назвали российскую Конституцию "хорошей", "плохой" её считают 22 процента граждан.

Также социологи спросили россиян, какие именно, по их мнению, поправки следовало бы внести в ныне действующую Конституцию.



Больше всего граждан - 6 процентов - высказались за внесение поправок, направленных на повышение заботы о пенсионерах и улучшение социальной политики в целом. 5 процентов респондентов заявили о необходимости поправок , которые повысят уровень жизни людей. По 3 процента россиян выступили за изменения в Конституции, касающиеся улучшения качества медицины, образования, защиты прав простых людей. Два процента россиян считают, что в Конституцию необходимо внести поправки, отменяющие закон о повышении пенсионного возраста, усиливающие борьбу с коррупцией, ужесточающие наказания за преступления и введение смертной казни.