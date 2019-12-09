Более 20 туристов пропали без вести после извержения вулкана

Более 20 человек числятся пропавшими без вести после того, как на новозеландском острове Уайт-Айленд неожиданно началось извержение вулкана.

Всего на острове в момент извержения находилось около 50 человек. По последним данным, погибли пять человек. Более 20 были спасены, некоторые из них получили серьёзные травмы. Неизвестна судьба группы туристов из Австралии, которая за несколько минут до начала извержения, по данным камер видеонаблюдения, находилась в кратере.

После начала извержения в атмосферу был выброшен вулканический пепел, что затрудняет спасательную операцию. На остров, тем не менее, отправлены спасательные вертолёты.

Уайт-Айленд - необитаемый вулканический остров, расположенный к северу от Северного острова, одного из двух крупнейших островов Новой Зеландии. Остров популярен у туристов. По сути, он представляет собой вершину действующего вулкана. Последнее до сегодняшнего дня извержение было зафиксировано в 2016 году.