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СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

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Сотрудники МВД чаще других представителей правоохранительных органов привлекались к уголовной ответственности за коррупцию. Об этом сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передаёт ТАСС.

Всего в 2019 году перед судами предстали почти 7 тысяч обвиняемых в коррупции. Среди них 752 сотрудника МВД России, 181 сотрудник ФСИН, девять сотрудников прокуратуры. По словам Петренко, по итогам 2019 года в суды были направлены также уголовные дела в отношении 27 сотрудников Следственного комитета.

Всего по итогам года в суды было направлено почти 6,5 тысяч уголовных дел. Среди преступлений коррупционной направленности лидерами являются дача и получение взятки, различные виды мошенничества, присвоение и растрата.

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