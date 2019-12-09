В Финляндии новый премьер - самый молодой в мире

34-летняя Санна Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире. Её кандидатуру одобрила ведущая партия правящей коалиции Финляндии - социал-демократы.

Она также станет самым молодым главой правительства в истории Финляндии. Ранее Марин занимала должность министра транспорта.

Она младше, чем премьер-министр Украины Алексей Гончарук и северокорейский лидер Ким Чен Ын, им по 35.

На прошлой неделе прежний премьер Антти Ринне ушёл в отставку из-за разногласий в кабинете, которые возникли по вопросу о забастовке сотрудников почты.

В левоцентристскую правящую коалицию в Финляндии, сформированную по итогам выборов весной этого года, входят пять партий.

Все их сейчас возглавляют женщины, причём лидеры Левой партии и Партии центра ещё младше, чем Санна Марин - им по 32 года.