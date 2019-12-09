Россияне назвали героев Отечества всех эпох. Второй в списке – Шойгу

Среди героев Отечества всех эпох россияне назвали маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При ответе на вопрос без предложенных вариантов Георгия Жукова назвали героем Отечества всех эпох 37 процентов россиян, Сергея Шойгу – каждый пятый респондент.

В первую пятерку также вошли полководцы Александр Суворов (15 процентов), Михаил Кутузов (12 процентов) и Константин Рокоссовский (11 процентов). 8 процентов россиян назвали имя Иосифа Сталина, 3 процента – Александра Невского.

Когда участникам опроса было предложено выбрать фамилии известных полководцев из списка, большинство россиян (62 процента) также назвали в первую очередь Жукова. Далее следовали Суворов (51 процент), Кутузов (42 процента), Рокоссовский (33 процента) и Невский (30 процентов).