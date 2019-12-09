Саммит в "нормандском формате" в Париже. Главное

В Париже сегодня пройдёт саммит в "нормандском формате" - встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины. Главная тема встречи - поиски путей мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Президенты России и Украины - Владимир Путин и Владимир Зеленский - впервые встретятся лично. До последнего момента не было ясно, состоятся ли их переговоры "с глазу на глаз".

Расписание саммита

Саммит пройдёт в Елисейском дворце - резиденции президента Франции. Начнётся он в 17 часов московского времени двусторонними встречами. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поочерёдно побеседуют с Зеленским и Путиным.

В 18 часов начнётся общая встреча всех четырёх лидеров. По её итогам запланирована пресс-конференция. Ожидается, что встреча не продлится более трёх часов.

Однако после неё запланированы ещё одни переговоры - Владимира Путина с Владимиром Зеленским. О том, что встреча согласована, в понедельник заявил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, президенты России и Украины встретяися "после завершения всех мероприятий", и ограничений по времени у этой встречи нет.

В Киеве договорённости о встрече с Путиным официально не комментируют. Источники же "Украинской правды" говорят о том, что такая встреча состоится, если ранее в ходе переговоров Россия пойдёт на уступки.

Главные темы

Главной темой переговоров, как ожидается, будет реализация Минских договорённостей об урегулировании в Донбассе. Как ожидается, украинская сторона будет настаивать на ряде условий предоставления отдельным районам Донбасса особого статуса. Это полное прекращение огня, вывод незаконных вооружённых формирований с территории Украины и передача границы с Россией под украинский контроль. В Москве перед саммитом заявляли о "безальтернативности" минских соглашений, текст которых предусматривает, в частности, что контроль над границей будет передан только после выборов на ныне неконтролируемых Украиной территориях Донбасса.

Как ожидается, стороны обсудят и обмен пленными в формате "всех на всех". Возможность достижения договорённостей по этому вопросу оценивается выше, чем по вопросу об урегулировании в целом.

Кроме того, на переговорах может быть поднят вопрос о транзите российского газа через Украину. Подтверждает это состав российской делегации, в которую включены глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак. Действующий контракт истекает на Новый год, и он пока не продлён.

Как ожидается, Меркель на встрече с Путиным может также поднять вопрос об убийстве грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили в Берлине летом этого года. В убийстве обвиняют гражданина России. Официальный Берлин уже обвинил российские власти в недостаточном содействии расследованию и выслал двух сотрудников российской дипмиссии.

Ожидания от встречи

Встрече предшествовали несколько месяцев контактов между российскими и украинскими представителями, а также в "нормандском формате" на уровне советников и министров иностранных дел. Эти контакты, которые активизировались после вступления Зеленского в должность президента, принесли ряд результатов - обмен заключёнными по формуле "35 на 35" в сентябре, разведение сил на трёх участках фронта в Донбассе. Зеленский не раз заявлял, что хочет добиться мира в Донбассе и готов идти на компромиссы, но не готов поступиться суверенитетом и территориями Украины.

Украинское издание "Лига" описало три сценария вероятных итогов переговоров - это компромисс (прекращение боевых действий, организация выборов по украинским законам, передача контроля над границей Украины, амнистия и особый статус для Донбасса), "ничья" (подписание рамочных документов и реализация отдельных договорённостей без достижения комплексного урегулирования) и "стена" (провал переговоров, прекращение попыток со стороны Украины добиться мирных договорённостей и замораживание конфликта - строительство "стены" между террориториями, контролируемыми сепаратистами, и остальной Украиной).

Акции в Киеве

В Киеве на Майдане накануне несколько тысяч человек, в том числе лидеры оппозиции, потребовали от Зеленского на переговорах не переходить "красные линии" и не идти на невыгодные, по их мнению, договорённости с Россией. Впоследствии несколько сот участников продолжили акцию у офиса Зеленского. Там установили несколько палаток, в которых активисты провели ночь. Они намерены там оставаться до завершения саммита в Париже, а если его результаты их не устроят - продолжить акцию протеста.