Суд отменил первый в России штраф по закону о "фейковых новостях"

Суд во Владивостоке отменил штраф в 30 тысяч рублей журналисту газеты "Якутск Вечерний" Михаилу Романову по административной статье о злоупотреблении свободой информации. Об этом написал в фейсбуке заместитель главного редактора издания Виталий Обедин.

Мотивировочная часть решения суда пока не известна. Предварительно – за недоказанностью вины, сказал Обедин "Интерфасу".

Ранее Якутский городской суд признал Романова виновным в распространении недостоверной общественно значимой информации и назначил штраф.