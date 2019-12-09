Суд отменил первый в России штраф по закону о "фейковых новостях"

Суд во Владивостоке отменил штраф в 30 тысяч рублей журналисту газеты "Якутск Вечерний" Михаилу Романову по административной статье о злоупотреблении свободой информации. Об этом написал в фейсбуке заместитель главного редактора издания Виталий Обедин.
Мотивировочная часть решения суда пока не известна. Предварительно – за недоказанностью вины, сказал Обедин "Интерфасу".
Ранее Якутский городской суд признал Романова виновным в распространении недостоверной общественно значимой информации и назначил штраф.
- В апреле газета "Якутск вечерний" опубликовала статью Романова о программисте Северо-Восточного федерального университета Антоне Аммосове, которого, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ из-за комментариев про дело "Сети" и взрыв в здании ФСБ в Архангельске.
- Административное дело в отношении журналиста было открыто участковым уполномоченным. Полицейский посчитал, что фраза Романова "это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах" "содержит скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние".
- В конце июля суд оштрафовал Михаила Романова на 30 тысяч рублей. Он стал первым оштрафованным по закону о так называемых фейковых новостях.
- Закон "о фейковых новостях" вступил в силу 29 марта. Он запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию под видом правдивых сообщений. За нарушение предусмотрены блокировка материала и штраф в размере от 30 тысяч до полутора миллионов рублей.