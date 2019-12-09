Законы и чиновники. Почему в России они не работают

На дворе декабрь и первые лица государства начали подводить итоги года. Первым пятого декабря расширенное интервью, которое транслировалось в прямом эфире большинством российских телеканалов и в интернете, дал председатель правительства Дмитрий Медведев. Двухчасовое общение с тележурналистами получилось на редкость пустым, ничего нового премьер-министр не сказал, да и не должен был. И все-же Дмитрий Анатольевич не обманул моих ожиданий. Сейчас объясню, почему.

Видеоверсия программы

Если у властей есть, что сказать населению страны и окружающему миру, это что-то приберегут для большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 19 декабря. Но даже пустое интервью главы правительства еще на прошлой неделе разобрали по косточкам, препарировали и откомментировали все, кому это было хоть сколько-нибудь интересно. Тем не менее, мы к нему возвращаемся. Потому что лично мне было важно услышать один тезис именно из уст премьер-министра, и вот та самая часть его выступления:



Так вот, про "распечатаем кубышку". Я не буду сейчас говорить про то, что думает на этот счет глава Центробанка Эльвира Набиуллина, какие проекты предлагает министр финансов Антон Силуанов, а какие – министр экономики Максим Орешкин. Ни слова будет о том, что говорит по этому поводу глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Не прозвучит аргументированная критика со стороны независимых экспертов. Я даже не буду рассказывать про длинную очередь, выстроившуюся за деньгами из этой, как ее называет глава кабинета министров, "кубышки", хотя рассказать есть о чем: проекты есть весьма занятные, вроде завода по производству удобрений, который глава "Уралкалия" Дмитрий Осипов предлагает построить в Анголе.

Просто потому, что Фонд национального благосостояния – это не кубышка, которую в любой момент можно распечатать или запечатать обратно. Читаем часть 10 статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в которой черным по белому написано, что Фонд национального благосостояния представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету. И предназначен он для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации, для обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской федерации. Больше ни для чего. Про инвестиционные проекты, направленные на развитие экономики в Бюджетном кодексе ни полслова не написано. Все разговоры о том, что есть правило, согласно которому правительство может инвестировать деньги Фонда, выходящие за рамки 7% ВВП, основаны на ряде постановлений правительства, которые подписаны Председателем правительства Дмитрием Медведевым. Если обратиться к статье 76 Конституции, в ней черным по белому написано, что в случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.

Так что при всем – чуть было не сказал "уважении", что было бы неправдой, – скажу так: при всем понимании того нечеловеческого бремени ответственности за судьбы Родины, которую несет на своих хрупких плечах глава российского кабинета министров, я бы на его месте еще крепко подумал, прежде чем переходить от слов, сказанных в непринужденной атмосфере общения с тщательно отобранными тележурналистами, к делу.

Помимо Бюджетного кодекса и Конституции в Российской федерации есть и Уголовный кодекс. А в нем есть статья "Нецелевое использование бюджетных средств"

Потому что помимо Бюджетного кодекса и Конституции в Российской федерации есть и Уголовный кодекс. А в нем есть статья 285 часть первая – "Нецелевое использование бюджетных средств". Ведь согласно Бюджетному кодексу ФНБ – это обособленная часть федерального бюджета. И про долгие дискуссии Дмитрий Анатольевич видимо зря распространяется. Поскольку в статье особенно оговаривается, что, если деяние совершается группой лиц по предварительному сговору, это является отягчающим обстоятельством.

Но вернемся к Фонду национального благосостояния, который, как мы выяснили, по закону никакая не кубышка, а часть федерального бюджета, которая может, более того, должен, тратиться только на три цели – софинансирование добровольных пенсионных накоплений российских граждан, покрытие дефицита федерального бюджета и дефицита Пенсионного фонда. С федеральным бюджетом вроде все в порядке. Вот и Дмитрий Анатольевич подтвердит.

Я, в отличие от премьер-министра, с гораздо меньшей уверенностью смотрю в будущее, особенно после 2014 года. И виной тому не только крымнаш, но и регулярная заморозка моих пенсионных накоплений. Насколько законная, судите сами. Во все еще действующем законе 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" черным по белому написано: "Средства пенсионных накоплений являются собственностью Российской Федерации, не подлежат изъятию в бюджеты всех уровней". Как тут не вспомнить министра финансов Антона Силуанова, который уже тогда, в конце 2014 года на голубом глазу сказал журналистам, что замороженные пенсионные накопления граждан никто возвращать не собирается, потому что они пошли на бюджетные трансферты для Крыма и Севастополя.

Вообще, отвага российских чиновников восхищает. Ведь есть же статья в Уголовном кодексе – "Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов". В особо крупном размере – а тогда речь шла о 450 миллиардах рублей – до пяти лет лишения свободы. Да, заморозку проводили и продолжают проводить Федеральными законами через Думу. Но про то, что деньги пойдут на Крым даже в этих законах нет ни слова.

Нынешняя ситуация мне сильно напомнила события 1998 года, когда страна пережила дефолт и девальвацию

Или еще пример. Деньги Фонда национального благосостояния должны идти на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Его глава Антон Дроздов регулярно докладывает парламенту о том, что денег у Пенсионного фонда на индексацию пенсий работающим пенсионерам нет. И даже расходы эти в бюджет ПФР не закладывает. Несмотря на то, что прописанный в бюджете источник достиг размеров, которые могут не только этот дефицит покрыть, но и погасить все долги по индивидуальным накопительным счетам за все последние пять лет. Но глава Пенсионного фонда этого почему-то не делает. И это тоже описано в законе. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло нарушение прав и законных интересов граждан, называется халатностью. Статья 293 УК – кому интересно, можно посмотреть.

Впрочем, почему Антон Дроздов, или Дмитрий Медведев, или подчиненные ему министры не торопятся выполнять действующие пока законы, более или менее понятно. И отвага тут совершенно не при чем. Просто решение такое принято.

Кстати, о непопулярных решениях. Нынешняя ситуация мне сильно напомнила события 1998 года, когда страна пережила дефолт и девальвацию, хотя одной из этих двух неприятностей легко можно было избежать. Достаточно было отменить валютный коридор и расплатиться по ГКО свеженапечатанными рублями. Доллар бы взлетел – но он и так взлетел, но дефолта бы не было. Так и сейчас. Из двух зол, повышения пенсионного возраста и повышения НДС, выбрали оба.

Но это так, лирическое отступление. Какое бы решение кто бы ни принял, но решение – решением, а закон есть закон. Вот и наш премьер-министр, кстати говоря, юрист по образованию, тоже подтвердит:

И пока партия власти, которую, кстати говоря, по совместительству возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев, законы не переписала, неплохо бы их все-таки соблюдать. Хотя бы на словах. В противном случае и у граждан никакого желания следовать тому, что написано в многочисленных кодексах, не возникнет.

Во всей этой ситуации с инвестированием средств Фонда национального благосостояния меня лично удивляет полное отсутствие логики в действиях чиновников. Власти делают все для того, чтобы отделить бюджет пенсионной системы от остальных государственных расходов. И "кубышки" до недавнего времени в стране существовало две. Одна – для покрытия дефицита бюджета. И называлось это Резервный фонд правительства. Другая – ФНБ, который должен был обеспечивать стабильность пенсионной системы, которая включала и до сих пор формально включает в себя накопительный элемент. Свои резервы правительство потратило. Тогда в Бюджетном кодексе и появились изменения. Изначально деньги ФНБ для покрытия дефицита бюджета не предназначались. Пенсионные накопления правительство конфисковало и тоже потратило. Зато ФНБ раздулся до восьми с лишним триллионов рублей. Эти деньги по прямому назначению использовать никому даже в голову не приходит, несмотря на бюджетный профицит, несмотря на огромные деньги, которые были собраны на реализацию нацпроектов. В распоряжении правительства 26 триллионов на нацпроекты, и значительная часть этих денег уже пойдет на инвестиции. Причем они даже эти деньги толком потратить не могут, в чем признаются, и министр финансов Антон Силуанов, и сам премьер. Зачем им еще триллион из ФНБ лично для меня – загадка.

Другие темы очередного выпуска программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом: