"Новая газета" сообщила об очередном похищении, совершённом кадыровцами

В понедельник "Новая газета" опубликовала расследование об очередном похищении человека в Грозном – речь идёт о 27-летнем блогере Исламе Нуханове, который 31 октября выложил в ютьюбе видеоролик под названием "Как живут Кадыров и его соратники", а уже на следующий день к нему в дом ворвались сотрудники Полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова.

Полицейские без постановления провели в доме обыск, изъяли технику и автомобиль "Форд", а самого Ислама увезли в управление МВД по Грозному, где под пытками заставили признаться в хранении оружия и применении насилия в отношении представителя власти.

По данным "Новой", Нуханов, который является инвалидом по слуху и зрению, целый месяц просидел в подвале УМВД – в то время, как по официальной версии СК по Чечне он находился на свободе. Издание отмечает, что с лета этого года грозненское управление МВД возглавляет Аслан Ирасханов – бывший начальник ППСП имени Ахмата Кадырова. Именно в подвале здания этого полка, согласно расследованию "Новой газеты", в январе 2017 года без суда и следствия казнили 27 задержанных.

В расследовании также рассказывается о жене задержанного Нуханова – уроженке города Когалым Тюменской области Елене Мельник. В течение ноября Мельник обращалась с жалобами в Следственный комитет по Чечне, республиканскую прокуратуру, приёмную Рамзана Кадырова и в Совет по правам человека при главе Чечни, но везде в рассмотрении заявлений на незаконное задержание мужа ей было отказано.

Кроме того, в приёмной прокуратуры её избили, а член СПЧ при Кадырове Хеда Саратова заявила Мельник, "что лучше никуда не лезть», потому что Нуханова тогда могут и убить, "а так он просто сядет в тюрьму". Также после жалоб Мельник стали поступать регулярные угрозы – вплоть до физического уничтожения, а органы опеки по наводке неких анонимных заявителей из Чечни пытаются отобрать у неё детей.

Отдельно "Новая газета" установила, почему видеоролик, который выложил Нуханов в ютьюб, привлёк такое внимание кадыровцев.

На первый взгляд, в нём нет ничего крамольного: на видео, снятом из салона автомобиля, без каких-либо комментариев показаны дома и коттеджи, но кому именно они принадлежат – не ясно. Кроме того, у ролика на момент задержания Нуханова не было и трёхсот просмотров.

Однако согласно расследованию "Новой газеты", Нуханову удалось снять закрытую зону в центре Грозного, проезд внутрь которой строго воспрещён. Зона состоит из нескольких жилых кварталов, которые охраняются как стратегический объект. На её территории находится одна из резиденций Рамзана Кадырова, а также коттеджи его родственников.