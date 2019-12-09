Представитель КНДР назвал Трампа "нетерпеливым стариком"

Официальный Пхеньян впервые за долгое время выступил с критическими замечаниями в адрес президента США Дональда Трампа. Это стало реакцией на записи Трампа в твиттере. Президент, в свою очередь, реагировал на последние заявления КНДР об отсутствии прогресса в переговорах о ядерной программе Северной Кореи.

Официальное северокорейское агентство KCNA приводит в понедельник высказывания Ким Ён Чхоля, который возглавлял делегацию КНДР на переговорах с США. Как утверждается, он назвал Трампа "бездумным и нетерпеливым стариком", обвинил американского лидера в том, что он "блефует" и заявил, что Северной Корее "нечего терять" на переговорах с США.

По словам Ким Ён Чхоля, Северная Корея будет искать "новые пути", если США не пойдут на компромисс и не откажутся снимать санкции с Пхеньяна ещё до достижения всеобъемлющего соглашения по ядерной проблеме.

Ранее посол КНДР в ООН Ким Сонг заявил, что ядерное разоружение Северной Корее более не является предметом переговоров с США. Об этом сообщает агентство Reuters.​ Также накануне Пхеньян заявил об "очень важных испытаниях" на ракетном полигоне Сохэ. Они якобы окажут значительное влияние на стратегическое положение страны в ближайшем будущем. Тогда же CNN, основываясь на спутниковых снимках полигона Сохэ, сообщало о готовности Северной Кореи возобновить испытания ракетных двигателей.

Трамп в ответ на заявления Северной Кореи в воскресенье написал в твиттере, что уверен в том, что Ким Чен Ын не хочет рисковать своими "особыми отношениями" с президентом США и "потерять всё" и воздержится от агрессивных поступков.

Трамп и Ким Чен Ын за последние годы встречались трижды - это были первые в истории встречи американского и северокорейского лидеров. КНДР приостановила ядерные испытания, однако договорённость о её разоружении так и не достигнута.