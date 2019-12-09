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Жительницу Кирова оштрафовали за чтение имён репрессированных

Акция памяти жертв политических репрессий "Возвращение имён" в Москве, 29 октября 2019 года

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В Кирове суд оштрафовал на 5 тысяч рублей местную жительницу Светлану Марину за чтение на улице имён репрессированных.

По словам Мариной, вместе с несколькими активистами она проводила в центре города акцию "Молитва памяти", которую местные власти согласовали как пикет. Её участники читали имена расстрелянных и посаженых в лагеря во время сталинских репрессий, используя при этом портативную колонку, поскольку из-за шума улицы чтецов не было слышно. Именно за использование техники на Марину составили протокол о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Активистка заявила, что будет обжаловать решение суда, отметив, что колонка, которую использовали пикетчики, "была малой мощности, и хорошо она слышна только на расстоянии до пяти метров".

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