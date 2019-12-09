Эдуарду Малышевскому, разбившему стекло в автозаке, дали 3 года колонии

Тверской суд Москвы приговорил обвиняемого по так называемому "московскому делу" Эдуарда Малышевского к трём годам колонии общего режима. Он признан виновным в применении насилия к сотруднику Росгвардии.

Согласно решению суда, 50-летний Малышевский выдавил ногами стекло автозака, куда его поместили после задержания на акции протеста в Москве 27 июля. Стекло упало на полицейского в шлеме, который, согласно позиции следствия, хоть и не получил травм, но почувствовал физическую боль и головокружение.

Малышевский не отрицал, что выдавил стекло, но отказался признавать свою вину в насилии. Прокуратура просила для него 3,5 года колонии.