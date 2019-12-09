Эдуарду Малышевскому, разбившему стекло в автозаке, дали 3 года колонии

Тверской суд Москвы приговорил обвиняемого по так называемому "московскому делу" Эдуарда Малышевского к трём годам колонии общего режима. Он признан виновным в применении насилия к сотруднику Росгвардии.
Согласно решению суда, 50-летний Малышевский выдавил ногами стекло автозака, куда его поместили после задержания на акции протеста в Москве 27 июля. Стекло упало на полицейского в шлеме, который, согласно позиции следствия, хоть и не получил травм, но почувствовал физическую боль и головокружение.
Малышевский не отрицал, что выдавил стекло, но отказался признавать свою вину в насилии. Прокуратура просила для него 3,5 года колонии.
- Так называемое "московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. В общей сложности были арестованы более 20 человек. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а с шестерых человек были сняты все обвинения. Несколько человек уже осуждены.
- Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.
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