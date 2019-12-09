Табличка из расследования Навального продана за полтора миллиона рублей

Арт-объект из таблички со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка продан за полтора миллиона рублей, заявил его создатель — художник Артём Лоскутов. Покупатель пожелал остаться анонимным, Лоскутов обещает отправить деньги на благотворительность.

Произведение "Без любви ничего не получится" создано из таблички, показанной в расследовании Алексея Навального, холста на картоне и подписи художника. Стартовая цена за объект была один рубль.

На табличке — признание в любви к человеку по имени Андрей Костин от Наили, сделанное в 2015 году. Ранее в расследовании Алексея Навального утверждалось, что речь идёт о подарке телеведущей ВГТРК Наили Аскер-заде главе государственного банка ВТБ Андрею Костину.

В расследовании утверждалось, что журналиста и банкира связывают тесные отношения, за счёт чего она может позволить себе пользоваться элитной недвижимостью, яхтой за 62 миллиона долларов и частным самолётом.

Установка таблички в Центральном парке обошлась в пожертвование не менее 10 тысяч долларов, сообщалось в расследовании. Лоскутов заявил в интервью "Сибирь.Реалии", что снял её бесплатно — "ради искусства".