Самолёт ВВС Чили потерпел крушение на пути в Антарктиду

Самолет Военно-воздушных сил Чили, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, потерпел крушение. Об этом говорится в сообщении чилийских ВВС в твиттере.

Чилийские военные ведут поиски самолёта и возможных выживших.



На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Самолёт летел из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монтлавы. Экипаж перестал выходить на связь через час после начала полёта. Летевший в Антарктиду персонал должен был осмотреть трубопровод, поставляющий топливо на базу. На станции ведутся метеорологические исследования и исследования ионосферы. Её персонал состоит из представителей ВМС Чили.